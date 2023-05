Roma, 22 mag. (LaPresse) – Un uomo si è lanciato dal settimo piano di un palazzo, a Milano, all’interno del quale è stato trovato il cadavere di un altro uomo. Sul posto, in via Cogne, sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno rinvenuto il primo cadavere per strada, davanti al condominio, identificandolo in un 51enne italiano.

