Milano, 15 mag. (LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato oggi in una sessione speciale la decisione di chiudere l’Ufficio europeo dell’Oms di Mosca per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili. Lo rende noto la stessa organizzazione in un comunicato. Le attività dell’ufficio russo saranno trasferite all’ufficio di Copenaghen, in Danimarca, entro il primo gennaio 2024.

