Gaziantep (Turchia), 8 feb. (LaPresse/AP) – Il bilancio delle vittime del terremoto nel sud della Turchia e nel nord della Siria è salito a oltre 9.400 persone. Si tratta dell’evento sismico più mortale da oltre un decennio. Mercoledì le autorità turche hanno aggiornato il bilancio delle vittime del Paese a 6.957. Nella vicina Siria, il governo ha riportato 1.250 morti a causa del terremoto nelle aree sotto il suo controllo. I Caschi Bianchi, soccorritori volontari in un’enclave controllata dai ribelli, hanno riportato 1.280 morti. Più di 30.000 persone sono rimaste ferite e le autorità si aspettano che il bilancio delle vittime continui a salire mentre i soccorritori lavorano per estrarre i sopravvissuti dalle macerie in città e paesi in una vasta area.

