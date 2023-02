Washington (Usa), 7 feb. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato questo pomeriggio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e ha ribadito la disponibilità “a fornire tutta l’assistenza necessaria al nostro alleato della Nato in risposta a questa tragedia”. Lo comunica la Casa Bianca in una nota. Biden “ha espresso le condoglianze a nome del popolo americano a coloro che sono rimasti feriti o hanno perso i propri cari nei terremoti”, aggiungendo “che le squadre statunitensi si stanno schierando rapidamente per supportare gli sforzi di ricerca e soccorso turchi e coordinare altra assistenza che potrebbe essere richiesta dalle persone colpite dai terremoti, inclusi servizi sanitari o generi di prima necessità”.

