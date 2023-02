Roma, 6 feb. (LaPresse) – “Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terribile terremoto in Turchia. Preghiamo per le vittime e le loro famiglie. Il Ministero Difesa e le Forze Armate sono pronte a fare quanto necessario per aiutare e sostenere chi è in difficoltà”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

