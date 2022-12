Bruxelles, 19 dic. (LaPresse) – Il prezzo di attivazione del meccanismo di correzione del mercato del gas, su cui il Consiglio Ue ha trovato l’accordo, è fissato a 180 euro al megawattora per tre giorni lavorativi, con avvio il 1° febbraio ed entrata in vigore il 15 febbraio. Lo spread tra il prezzo del Ttf e quello globale è rimasto di 35 euro per 3 giorni. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue.

