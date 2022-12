Roma, 6 dic. (LaPresse) – Il passaggio della centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo dell’Aiea “è semplicemente impossibile”. Lo ha detto Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom in un’intervista a Rossiya 24. Lo riporta Ria Novosti. Il funzionario ha spiegato che l’Aiea non ha un mandato per gestire le centrali nucleari e non esiste nessun documento internazionale a riguardo. Pertanto “è come una storia inventata da qualcuno e poi dispersa nello spazio dell’informazione”.

