Milano, 1 dic. (LaPresse) – Costretta a subire atti sessuali dopo averla attirata con l’inganno in una stanza dell’ospedale Umberto I di Roma. La polizia di stato ha arrestato per violenza sessuale un infermiere 55enne che avrebbe abusato di una tirocinante di 20 anni lo scorso 20 ottobre. Il Gip di Roma ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dopo i fatti la ragazza ha riportato lesioni ed è stata sottoposta a cure mediche con una prognosi di 10 giorni. È stata lei stessa quel giorno a raccontare a un collega l’accaduto tra le lacrime e infine lui ad avvisare gli agenti del II Distretto Salario Parioli giunti sul posto per raccogliere elementi e testimonianze.

