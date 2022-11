Milano, 28 nov. (LaPresse) – Ha 15 anni l’ottava vittima della frana di casamicciola, sull’isola di Ischia. Il ragazzino era tra i dispersi per i quali sono ancora in corso le ricerche dei soccorritori sull’isola. Le operazioni proseguono senza sosta per ritrovare gli altri dispersi che, ad ora, risultano essere altre 4 persone.

