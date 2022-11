Bruxelles, 24 nov. (LaPresse) – “E’ ovvio che la proposta della Commissione per il meccanismo di correzione del mercato non sarà approvata come adesso, perché tutti sono scontenti. I buoni compromessi rendono tutti infelici ma questo compromesso rende tutti scontenti, anche se non è un vero compromesso. Sono d’accordo sul fatto che ci debba essere un vero lavoro da fare, naturalmente un accordo è possibile entro i parametri fissati dal Consiglio europeo”. Lo ha detto il segretario di Stato del ministero federale dell’Economia e dell’azione per il clima della Germania, Sven Giegold, al termine del Consiglio Ue Energia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata