Pechino (Cina), 24 nov. (LaPresse/AP) – La Cina ha raggiunto ieri 31.444 nuovi casi di Covid-19. È il dato giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Lo dichiara la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano. Il numero di casi è in costante aumento in tutto il Paese. Questa settimana, le autorità hanno riferito che la Cina ha registrato il primo decesso per Covid-19 in sei mesi, portando il totale a 5.232 morti a causa del virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata