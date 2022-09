Roma, 20 set. (LaPresse) – Silvana Sciarra è stata eletta presidente della Corte Costituzionale. I voti favorevoli sono stati 8 su 15. La neo presidente rimarrà in carica fino all’11 novembre 2023 quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto da presidente Silvana Sciarra ha confermato come vicepresidenti Daria de Pretis e Nicolò Zanon.

