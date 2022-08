Kiev (Ucraina), 25 ago. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri di Kiev ha invitato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito alle parole di Papa Francesco sulla giornalista Darya Dugina, morta in un attentato. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba, citato da Ukrinform. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e, prima di tutto, abbiamo deciso di invitare il Nunzio apostolico al ministero per esprimere il disappunto dell’Ucraina”, ha affermato.

