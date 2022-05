Washington (Usa), 28 mag. (LaPresse) – Donald Trump ha lasciato intendere che intende candidarsi nuovamente alla Presidenza degli Stati Uniti. “Quando sarò presidente per la seconda volta”, ha detto parlando alla convention della Nra a Houston, “mi occuperò di eliminare il male”, come quello che si è manifestato nella strage di Uvalde. “Con il nuovo Congresso”, ha detto ancora l’ex presidente, “il prossimo anno approveremo una legge per l’immunità degli agenti di polizia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata