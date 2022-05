Roma, 28 mag. (LaPresse) – In merito alla regione autonoma uigura dello Xinjiang, “ho incoraggiato il governo a intraprendere una revisione di tutte le politiche di lotta al terrorismo e di deradicalizzazione per garantire che rispettino pienamente gli standard internazionali in materia di diritti umani e, in particolare, che non siano applicati in modo arbitrario e discriminatorio”. Lo ha detto l’alta commissaria Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, nel corso di una conferenza stampa in Cina. Quanto ai ‘campi di rieducazione’, “il governo mi ha assicurato che il sistema è stato smantellato”.

