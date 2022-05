Madrid (Spagna), 26 mag. (LaPresse/AP) – Esplosione in un impianto di produzione di biodiesel nel comune di Calahorra, nella Spagna settentrionale. Due lavoratori sono morti e 250 bambini, che si trovavano in gita in un parco vicino, sono stati evacuati. Nessuno di loro sarebbe rimasto ferito, secondo la polizia spagnola. Le autorità stanno indagando sulla causa dell’esplosione. “In questo momento la situazione è sotto controllo”, ha scritto su Twitter la sindaca della città Elisa Garrido, “Lo stabilimento e l’area industriale sono stati completamente evacuati”.

