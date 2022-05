Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Il debito pubblico è un potente strumento di politica economica in circostanze avverse, come è stato con la pandemia. In tempi buoni il debito pubblico andrebbe ridotto”.Così il ministro dell’Economia Daniele Franco intervenendo a Davos. “La pandemia è stata terribile ma ci ha spinto tanto a cooperare a livello internazionale – evidenzia – Guardiamo a Next generation Ue, che sostanzialmente è un impegno per un debito comune”.

