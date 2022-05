Uvalde (Texas, Usa), 24 mag. (LaPresse) – Salvador Roma, l’autore della strage scuola elementare di Uvalde, in Texas, non ha avuto alcun aiuto. Lo ha riferito Pete Arredondo, il responsabile della sicurezza del distretto scolastico. “Le indagini stanno portando a dirci che il sospettato ha agito da solo durante questo efferato crimine”, ha affermato. Arredondo ha confermato che l’aggressore è morto. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle vittime della sparatoria.

