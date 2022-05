Roma, 24 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha effettuato una videochiamata con l’omologa tedesca Annalena Baerbock. Lo rendono noto i media cinesi. In merito alla crisi alimentare causata dalla diffusione della crisi ucraina, Wang ha esortato “la comunità internazionale a spingere per un cessate il fuoco tempestivo e fornire un canale verde per Russia e Ucraina per esportare grano”, aggiungendo che la Cina è “disposta a mantenere la comunicazione con tutte le parti”.

