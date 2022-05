Milano, 24 mag. (LaPresse) – La Lega Serie A, tramite i propri legali Romano Vaccarella, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, ha notificato oggi pomeriggio il ricorso contro il manuale di licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla Figc, in cui è stato anche introdotto l’indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Federale Nazionale, al Collegio di Garanzia e al Tar del Lazio, tenuto conto della difficoltà di individuare con certezza il giudice competente alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento. Lo comunica la Lega A in una nota.

