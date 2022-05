Milano, 21 mag. (LaPresse) – La pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1, sul circuito di Barcellona, è stata conquistata da Charles Leclerc, su Ferrari, con il tempo di 1’18″750. Leclerc ha fatto un solo giro buono, dopo essere andato in testacoda a otto minuti dal termine delle prove, ma non ha perso concentrazione e si è imposto sul filo di lana. Con lui in prima fila il rivale della Red Bull Max Verstappen, staccato di 323 millesimi, poi in seconda fila l’altro ferrarista Sainz (+0″416), con la Mercedes di Russell (+0″643). Terza fila per la Red Bull di Perez (+0″670) e la Mercedes di Hamilton (+0″762). In quarta fila l’Alfa Romeo di Bottas (+0″858) con Magnussen (Haas, +0″932). In quinta fila Ricciardo (McLaren, +1″547) e Mick Schumacher (Haas, +1″618).

