Roma, 19 mag. (LaPresse) – Colpi di pistola sono stati sparati in un liceo a Bremerhaven in Germania. Lo riporta la Bild citando fonti di polizia. Secondo le prime ricostruzioni una persona è rimasta gravemente ferita. Non si dovrebbe trattare di uno studente, ma di una donna. La polizia è riuscita ad arrestare un sospetto mentre un secondo sarebbe in fuga anche se questa circostanza non è stata confermata dalle forze dell’ordine.

