Roma, 19 mag. (LaPresse) – “L’attuazione completa e tempestiva del Pnrr è fondamentale per aumentare la produttività e aumentare il potenziale di crescita. Portare a termine le riforme e gli investimenti ridurrebbe le possibili cicatrici della crisi energetica, sosterrebbe la transizione verde e migliorerebbe la capacità dell’economia di adeguarsi alle variazioni dei prezzi relativi. L’anticipo delle riforme – in particolare nella pubblica amministrazione, nella semplificazione delle procedure, nella giustizia civile e nella concorrenza – nel piano volto a sostenere l’efficiente esecuzione degli investimenti pubblici previsti per la seconda metà del periodo di Piano. Pertanto, il completamento con successo delle riforme in corso è fondamentale per migliorare la qualità delle infrastrutture pubbliche e l’efficienza dell’utilizzo delle risorse”.Lo scrive il Fmi nel rapporto periodico sulll’Italia.

