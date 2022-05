Torino, 17 mag. (LaPresse) – Elon Musk procederà con l’acquisizione di Twitter, del valore di 44 miliardi di dollari, solo quando avrà più chiarezza sui numeri degli utenti bot. Lo ha riferito il patron di Tesla, stando a quanto riporta Cnbc. Twitter, in un documento depositato alla Sec, ha stimato che siano meno del 5%, mentre il miliardario ritiene che siano circa il 20%. “La mia offerta si basava sull’accuratezza delle dichiarazioni Sec di Twitter – ha twittato Musk in mattinata – Ieri, il ceo di Twitter si è rifiutato di dimostrare che” gli account bot “siano meno del 5%. Non si può andare avanti con questo accordo finché non lo farà”.

