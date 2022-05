New Delhi (India), 14 mag. (LaPresse/AP) – L’India blocca le esportazioni di grano con effetto immediato. Un avviso nella gazzetta governativa della Direzione del commercio estero afferma che un aumento dei prezzi globali del grano ha messo a rischio la sicurezza alimentare dell’India e dei paesi vicini e vulnerabili. L’Ucraina e la Russia rappresentano un terzo delle esportazioni mondiali di grano e orzo. Dall’invasione russa del 24 febbraio, i porti dell’Ucraina sono stati bloccati e le infrastrutture civili e i silos di grano sono stati distrutti. L’India consuma la maggior parte del grano che produce, ma si era prefissata l’obiettivo di esportare 10 milioni di tonnellate di grano nel 2022-23. Gran parte di questo sarebbe andato ad altri paesi in via di sviluppo come l’Indonesia, le Filippine e la Thailandia.

