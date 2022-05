Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Raccomandiamo ai cittadini russi di astenersi, se possibile, dal viaggiare nel Regno Unito”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul suo sito. Il ministero ha riferito di aver ricevuto numerose denunce da parte di cittadini russi secondo cui è “diventato praticamente impossibile o estremamente difficile per loro ottenere un visto per il Regno Unito”. “Stiamo parlando non solo di turisti, ma anche di russi che lavorano nel Regno Unito con contratti, così come di coloro che vogliono visitare parenti o riunirsi con le loro famiglie”, afferma il ministero.

