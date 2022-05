Roma, 13 mag. (LaPresse) – “L’Unione europea da piattaforma economica costruttiva, così come è stata creata, si è trasformata in un attore aggressivo e militante che sta già dichiarando le sue ambizioni ben oltre il continente europeo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riporta Interfax. La Russia ha “seri dubbi” sull’innocuità dell’adesione dell’Ucraina all’Ue, ha aggiunto il ministro, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) a Dushanbe, in Tagikistan.

