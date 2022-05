Milano, 3 mag. (LaPresse) – Il David di Donatello per la miglior regia è stato assegnato a Paolo Sorrentino per il film ‘È stata la mano di Dio’. L’annuncio nel corso della cerimonia a Cinecittà. “Qui ci sono molte persone con le quali ho cominciato – ha detto – e quindi tanti napoletani. Vorrei ringraziare tutti i napoletani. Dedico questo premio a una ragazza, Ludovica Bargellini, che ha lavorato con me ai costumi, era anche un’attrice, e purtroppo non c’è più da pochi giorni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata