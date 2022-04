Trento, 13 apr. (LaPresse) – “Sali sennò ti butto dentro io”. Ma la ragazzina è riuscita a non farsi intimorire e scappare a casa dove ha raccontato tutto ai genitori. E’ successo nei giorni scorsi in una frazione di Ala, in Trentino. Da allora ai carabinieri, che stanno indagando per cercare di risalire a quell’uomo alla guida di un furgoncino bianco, sono arrivate altre segnalazioni simili dalla Vallagarina ma anche da Trento. Sono in corso accertamenti condotti nel massimo riserbo.

