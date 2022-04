Torino, 13 apr. (LaPresse) – “Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia”. Lo afferma Frank James, 62enne sospettato per la sparatoria in metropolitana a Brooklyn, in uno dei numerosi video che ha postato sui social. “Ho fatto un sacco di cazzate in cui posso dire che volevo uccidere le persone. Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia”, ha detto nel suo ultimo video caricato l’11 aprile, sottolineando di non voler andare “in nessun fottuto carcere”.

