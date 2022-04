New York (Usa), 12 apr. (LaPresse) – Gli investigatori della polizia di New York hanno identificato il sospetto nella sparatoria nella metropolitana di Brooklyn dopo aver ritrovato una carta di credito sulla scena che è stata utilizzata per noleggiare il furgoncino U-Haul. Lo hanno riferito alla Cnn fonti delle forze dell’ordine. Il mezzo che secondo la polizia è “collegato” alla sparatoria è stato anche localizzato a Brooklyn. Gli artificieri sono al lavoro per verificare che al suo interno non contenga materiale esplosivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata