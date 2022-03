Roma, 13 mar. (LaPresse) – Il 51enne giornalista del New York Times, Brent Renaud, è morto oggi a Irpin in Ucraina. L’uomo sarebbe caduto sotto colpi di arma da fuoco sparati dall’esercito russo. Lo ha scritto su facebook Andriy Nebytov, capo della polizia della regione di Kiev. Lo riporta Ukrinform. “Gli occupanti stanno cinicamente uccidendo anche i giornalisti dei media internazionali che stanno cercando di mostrare la verità sulle atrocità delle truppe russe in Ucraina. Un corrispondente di 51 anni del New York Times è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco oggi a Irpin. Un altro giornalista è ferito”, le sue parole sul social media.

