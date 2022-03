Milano, 5 mar. (LaPresse) – La città di Mariupol è “sotto assedio” colpita da “attacchi spietati” da parte delle “truppe di occupazione russe” ma “è una città forte e so che sopravviveremo”, motivo per cui “ora il nostro compito principale” è creare “corridoi umanitari per poter ricevere cibo e medicine”. Lo scrive il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko in un messaggio alla popolazione lanciato tramite il canale Telegram dell’amministrazione cittadina.

