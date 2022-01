Roma, 28 gen. (LaPresse) – “L’elezione del presidente della Repubblica richiede prima di tutto rispetto delle istituzioni e delle persone che ricoprono tali ruoli. Non si può pensare che nel giro di una dichiarazione, l’ennesima, di Matteo Salvini, il capo del Dis – donna stimata ed illustre – possa, senza ampia condivisione,diventare la candidata di parte, di una parte, per la Presidenza della Repubblica ed essere data in pasto alla stampa in questo modo. Non è questo il metodo corretto per eleggere la più alta carica delle Stato. Non si stanno rispettando le istituzioni né le persone”. Lo dichiara in una nota la deputata M5S, Federica Dieni, vice presidente del Copasir.

