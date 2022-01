Milano, 27 gen. (LaPresse) – Nel 2021 whirlpool ha registrato una crescita dei ricavi del 13% e prevede un altro anno di forte crescita nel 2022 del 5-6%”. Lo ha affermato Jim Peters, Chief Financial Officer di Whirlpool Corporation sui risultati del Gruppo.“Il nostro bilancio solido e il flusso di cassa significativo ci offrono la flessibilità per continuare a investire in una crescita redditizia e restituire denaro agli azionisti”, aggiunge.

