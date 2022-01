Foggia, 24 gen. (LaPresse) – Due incendi hanno distrutto altrettante attività commerciali in Capitanata, nella serata di ieri. Le fiamme hanno avvolto il bar di uno stabilimento balneare a Siponto (Foggia) e un chiosco di fiori a Foggia, nei pressi del cimitero. I roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini per accertare le cause degli incendi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata