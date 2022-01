Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Noi, insieme, abbiamo delle chiare idee del fatto che possiamo certamente migliorare. E questo è un punto di partenza molto importante. Nelle prossime settimane continueremo lo sviluppo del piano industriale, e per il due di marzo presenteremo il nuovo piano industriale, il piano della new TIM.Io conto su di voi e sono certo che, insieme, come già detto, saremo in grado di fare tante cose”.Così l’Ad Tim Pietro Labriola in un videomessaggio ai dipendenti visionato da LaPresse.

