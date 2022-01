Roma, 22 gen. (LaPresse) – Durante il vertice del centrodestra, ancora in corso, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, avrebbe annunciato il passo indietro rispetto alla sua candidatura al Quirinale. Il Cav non sta partecipando alla riunione, convocata via Zoom, al suo posto ci sono il vice presidente e coordinatore nazionale, Antonio Tajani, e la senatrice, Licia Ronzulli, che hanno letto una breve nota dell’ex premier agli alleati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata