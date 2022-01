Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Ieri il presidente” Usa Joe “Biden ha detto parole molto chiare e semplici: la Russia sarà ritenuta responsabile se invaderà l’Ucraina. Questo è il segnale che il presidente Biden ha inviato al presidente (dell’Ucraina) Volodymyr Zelensky e al presidente (della Russia) Vladimir Putin. Non c’è alcuna differenza tra una piccola invasione e una grande” invasione “perché è impossibile invadere a metà o essere aggressivi per metà. L’aggressione o c’è o non c’è”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba commentando le dichiarazioni rilasciate da Biden ieri sera in conferenza stampa. “Possiamo dire che l’aggressione russa contro l’Ucraina è in corso dal 2014”, ha sottolineato il ministro.

