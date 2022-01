Milano, 19 gen. (LaPresse) – La Geobarents di Medici Senza Frontiere ha “soccorso 87 persone, tra cui due bambini molto piccoli. L’imbarcazione è stata avvistata stamattina presto dallo staff a bordo e siamo stati in grado di portare tutti in sicurezza sulla nave”. Lo scrive su Twitter la Ong precisando sul profilo in inglese che le persone si trovavano a bordo di un gommone salpato dalla Libia.

