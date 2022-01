Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Sul Quirinale non ho piani B, C e D. Stiamo lavorando per avere una scelta veloce e di alto livello. A differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno. La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincete, se non per tutti, per tanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa davanti al Senato.

