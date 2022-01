Milano, 17 gen. (LaPresse) – “Berlusconi non ha alcuna chance di fare il presidente della Repubblica. Che i numeri non ci siano non è una constatazione di Renzi, ma dei vertici del centrodestra. Ora l’idea di procedere a una gara delle telefonate, a chi chiama prima Ciampolillo, è fuori dalla grazia di Dio. Purtroppo Berlusconi è circondato da persone che non lo fanno ragionare. Chi vuole bene a Berlusconi gli fa un appello e gli dice ‘fermati’. Se chiama me glielo dico in faccia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda.

