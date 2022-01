Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Non c’è motivo per non vaccinare bimbi. Funziona ed è sicuro. Il punto è che non sono abbastanza: in Usa solo il 30% ha ricevuto prima dose”. Lo dice il virologo, Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, a ‘Che tempo che fa’, su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata