Si tratta di una conseguenza dell'enorme eruzione avvenuta nell'Oceano Pacifico

Sulla costa centrale della California, il National Weather Service ha segnalato onde di tsunami fino a 0,76 metri e inondazioni nei parcheggi sulla spiaggia di Port San Luis, dopo l‘eruzione del vulcano sottomarino al largo di Tonga.

L’eruzione al largo di Tonga

Una potente eruzione sottomarina avvenuta al largo di Tonga aveva provocato onde anomale sulle isole del regno polinesiano. I video pubblicati sui social mostrano l’acqua avanzare e inondare case ed edifici. Potentissa l’esplosione causata dal vulcano Hunga Tonga Hunga Ha’apai, nell’Oceano Pacifico, ripresa anche dai satelliti. Un’enorme colonna di fumo, gas e cenere si è levata in cielo per circa 20 km. Un convoglio di polizia e truppe militari ha evacuato il re Tupou VI di Tonga dal suo palazzo vicino alla costa. E un’allerta tsunami è stata diramata anche dalle autorità delle vicine fiji e persino per l’intera costa occidentale americana. Allarme mareggiate anche in Nuova Zelanda.

