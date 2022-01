Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare nell’indicare il presidente della Repubblica: si è confuso un atteggiamento rispettoso da parte nostra con l’idea che il centrodestra abbia il diritto di precedenza o prelazione sul presidente della Repubblica. Questo diritto non c’è, i numeri non l’assegnano, la situazione politica del paese non lo assegna”. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei gruppi parlamentari e della direzione nazionale dem.

