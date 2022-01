Milano, 15 gen. (LaPresse) – “Abbiamo vinto meritatamente contro un’ottima Juventus, siamo stati bravi perchè anche dopo essere andati in svantaggio i ragazzi sono rimasti lucidi. E’ stata una bellissima esperienza vincere il primo trofeo con l’Inter, i ragazzi se lo sono meritato”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. “Questa vittoria però è il passato, ora dobbiamo sbollire l’euforia perchè domani a Bergamo ci aspetta una partita molto complicata”, ha aggiunto. “L’Atalanta sta facendo bene da tanti anni, sarà una gara importante per tutte e due le squadre: sarà una gara fisica, bella, come all’andata ci sarà un ritmo altissimo”, ha detto Inzaghi. “Sfida Scudetto? Assolutamente si, perchè loro sono quarti e negli ultimi tre anni sono arrivati sempre terzi”, ha detto Inzaghi.

