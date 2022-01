Roma, 14 gen. (LaPresse) – “Prevediamo che i fattori trainanti dell’inflazione diminuiranno nel corso di quest’anno. Ma comprendiamo che l’aumento dei prezzi è una preoccupazione per molte persone e prendiamo questa preoccupazione molto sul serio. Consentitemi quindi di ribadire che il nostro impegno per la stabilità dei prezzi rimane incrollabile. Adotteremo tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione del 2% a medio termine”. Così la presidente Bce, Christine Lagarde, intervenendo alla Conferenza di Parigi dei comitati parlamentari per gli affari comunitari dell’Unione europea.

