Milano, 14 gen. (LaPresse) – “La modifica dei criteri non può essere un’operazione di maquillage che camuffi la tragicità e la portata della pandemia. I numeri dei contagiati, il trend dei positivi ricoverati in area non critica e nelle terapie intensive, comunque li si conteggi, sovraccaricano gli ospedali e i percorsi di cura territoriali; e portano allo stremo i professionisti, impegnati da due anni nella gestione della pandemia”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici in merito a indiscrezioni di stampa su una possibile revisione dei conteggi dei positivi negli ospedali, richiesta dalle Regioni.

