Milano, 14 gen. (LaPresse) – “L’Rt in tutte le regioni è sopra la soglia di 1, in alcune regioni anche significativamente sopra, e raggiunge anche i valori di 2. La classificazione complessiva del rischio per tutte le regioni è moderata, alta o in progressione, con 3 regioni a rischio non valutabile, dovuto al sovraccarico di casi e alla difficoltà di trasmettere i dati”. Così Silvio Brusaferro, presidente Iss, nella video presentazione dei dati del monitoraggio regionale Covid.

