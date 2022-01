Washington (Usa), 13 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente americano Joe Biden ha detto che “non è sicuro” che la legislazione sul diritto di voto possa essere approvata dal Congresso quest’anno. Biden ha parlato in Campidoglio dopo che la senatrice democratica dell’Arizona Kyrsten Sinema ha annunciato il suo rifiuto di andare avanti con la modifica delle regole del Senato per superare il filibuster, l’ostruzionismo adottato dai repubblicani. Biden era andato in Campidoglio per spronare i senatori democratici in una riunione a porte chiuse, e ha promesso di continuare a combattere il prossimo anno per la legislazione che i sostenitori affermano sia vitale per proteggere le elezioni. “Una cosa è certa, come per ogni altro importante progetto di legge sui diritti civili, se ci siamo persi la prima occasione, possiamo provare la seconda”, ha detto ai giornalisti, “finché sarò alla Casa Bianca, finché ci sarò, combatterò”.

